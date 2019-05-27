Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 мая 201901:09

"Аталанта" впервые сыграет в Лиге чемпионов

EPA

Завершился чемпионат Италии по футболу в Серии А. Стали известны все представители страны в еврокубках, а также три неудачника. Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов.

Чемпион Италии определился задолго до финиша. Им в шестой раз подряд стал туринский "Ювентус". "Наполи" также досрочно забронировал себе второе место. В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.

"Милан", "Рома" и обладатель Кубка Италии "Лацио" сыграют в Лиге Европы. Помимо "Эмполи" расстаются с Серией А "Фрозиноне" и "Кево". Лучшим бомбардиром стал 36-летний Фабио Квальярелла из "Сампдории", забивший 26 мячей. Но 22 гола провели Дуван Сапата ("Аталанта") и Кшищтоф Пентек, выступавший за "Дженоа" и "Милан". Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду с 21 голом занял четвертое место.

Сейчас

00:37

Нововведения ЕГЭ-2019: два уровня математики на выбор и китайский язык

23:47

На озере в Конго затонула лодка: 30 человек погибли, около 200 пропали без вести

20:24

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

20:06

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

19:22

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

16:26

Два взрыва прогремели в Катманду, есть погибшие

15:03

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

28 минут назад
"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

1 час назад
Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

4 часа назад
Перезагрузка ЕС: за какой Европарламент проголосуют

Перезагрузка ЕС: за какой Европарламент проголосуют

4 часа назад
Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

4 часа назад
Нововведения ЕГЭ-2019: два уровня математики на выбор и китайский язык

Нововведения ЕГЭ-2019: два уровня математики на выбор и китайский язык

54 минуты назад
Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира

Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира

1 час назад
Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

4 часа назад
Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну

Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну

3 часа назад
Расследование "Вестей недели": почему региональные перелеты "золотые", а тарифы - заоблачные

Расследование "Вестей недели": почему региональные перелеты "золотые", а тарифы - заоблачные

2 часа назад
Киселёв: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой

Киселёв: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой

3 часа назад
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

6 часов назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

6 часов назад
Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете

Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете

3 часа назад
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

9 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

14 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

3 часа назад
"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

3 часа назад
Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

3 часа назад
По ком плачет Тереза Мэй

По ком плачет Тереза Мэй

3 часа назад
Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

4 часа назад
Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

4 часа назад
В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

4 часа назад
Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

5 часов назад
Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

7 часов назад
Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

8 часов назад
Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

8 часов назад
Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

8 часов назад
Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

8 часов назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

8 часов назад
Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

11 часов назад
Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

12 часов назад
Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

12 часов назад
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

14 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

16 часов назад
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

17 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59