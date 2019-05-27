"Аталанта" впервые сыграет в Лиге чемпионов

Завершился чемпионат Италии по футболу в Серии А. Стали известны все представители страны в еврокубках, а также три неудачника. Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов.

Чемпион Италии определился задолго до финиша. Им в шестой раз подряд стал туринский "Ювентус". "Наполи" также досрочно забронировал себе второе место. В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.

"Милан", "Рома" и обладатель Кубка Италии "Лацио" сыграют в Лиге Европы. Помимо "Эмполи" расстаются с Серией А "Фрозиноне" и "Кево". Лучшим бомбардиром стал 36-летний Фабио Квальярелла из "Сампдории", забивший 26 мячей. Но 22 гола провели Дуван Сапата ("Аталанта") и Кшищтоф Пентек, выступавший за "Дженоа" и "Милан". Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду с 21 голом занял четвертое место.