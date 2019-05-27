Родолфо станет одним из тренеров "Ахмата"

Защитник грозненского "Ахмата" Родолфо объявил о завершении карьеры. Однако 36-летний бразилец не покинет "Ахмат", а войдет в его тренерский штаб.

Как сообщает ТАСС, президент "Ахмата" Магомед Даудов предложил Родолфо остаться в команде и поле завершения выступлений. Бразилец согласился. Во время летних сборов он приступит к исполнению новых обязанностей.

Родолфо Дантас Биспо, известный по выступлениям за киевское "Динамо" и московский "Локомотив", пришел в грозненский клуб, тогда ещё "Терек" в 2015 году. За это время он сыграл за команду с Северного Кавказа более 80 встреч, в которых забил 5 мячей.