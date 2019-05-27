Итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство
В Европе подводят итоги выборов в Европарламент. В Греции премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы после поражения его партии. В Италии и Бельгии, по предварительным данным, лидируют правые. В Австрии на первом месте — правящая партия главы правительства Себастьяна Курца, в Германии — партия Ангелы Меркель, но с худшим результатом за все время.
В ряде стран результаты голосования имеют национальный эффект. Так, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в связи с поражением его партии "Сириза" он объявляет досрочные парламентские выборы.
Аналогичная дискуссия была и во Франции. Там абсолютным победителем нынешнего голосования стало Национальное объединение под руководством Марин Ле Пен. Эта фракция набрала 24% голосов (22 кресла в европейском парламенте). Франция имеет второе представительство среди всех стран Евросоюза. Эммануэль Макрон со своей партией "Вперед, республика" даже в коалиции с тремя другими партиями не смог победить ультраправых, набрав 23%.
Ле Пен потребовала от Макрона распустить французский парламент. На это отреагировал премьер-министр Франции, заявив, что поражение признает, но при этом его политики не будут менять курс, который проводит Франция в европейском парламенте. Кроме того, СМИ уже опубликовали информацию о том, что такое предложение со стороны Ле Пен рассматриваться не будет.
Интересные результаты в Австрии, где партия главы правительства Себастьяна Курца победила с результатом 34,5% (семь кресел в Европарламенте). Любопытен тот факт, что "Партия свобода", которая была замешана в крупном скандале перед этими выборами, по сравнению с результатами пятилетней давности ничего не потеряла, вновь набрав 18% (четыре места для своих представителей). Сегодня Курц – победитель, но завтра ему предстоит новая битва; ему может быть объявлен вотум недоверия от собственного парламента.
Германия: как и предсказывали эксперты, победили партии, входящие в правительственную коалицию, но победили с худшим результатом в истории (28% голосов, потеряв 7% по сравнению с предыдущим голосованием).
"Правые" евроскептики укрепляют свои позиции в Европарламенте. Это видно на примерах целого ряда стран. Так, например, в Италии "Лига" под руководством Маттео Сальвини набирает 31% голосов. В Бельгии умеренно правая правительственная партия "Новый фламандский альянс" получает 42%. Добавим к ним 12%, которые получают ультраправые из "Фламандского интереса". Последние – победители вечера в Бельгии, поскольку и на национальных выборах они совершили невероятный рывок, набрав около 13% голосов по сравнению с 5% на предыдущих выборах.
Добавим сюда прорыв Народной партии наша Словакия с 12% и успех Brexit (партия в Великобритании).
Таким образом, правая коалиция сможет набрать до 200 кресел в Европарламенте (из 751).
Центристы (Европейская народная партия) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов остаются" главными партиями (по последним данным, 180 и 152 места соответственно), но большинства у них больше не будет.
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