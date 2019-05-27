В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Три министерства (Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития) должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме, говорится в публикации газеты "Известия".

Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента (цена пустой бутылки оценивается некоторыми депутатами в пять — семь рублей). А до 15 июня правительству рекомендовано представить в Госдуму свои предложения.

Сейчас в России пустую бутылку сдать уже некуда, кроме как выбросить (а собирают их только добровольцы): пункты приема стеклотары закрылись по всей стране. С 1 июля 2012 года российским заводам запретили принимать оборотную тару – этого требовал технический регламент Таможенного союза.

Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.