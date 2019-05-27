"Ньюкасл" будет продан шейху из Арабских Эмиратов

В ближайшее время должен смениться владелец клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед". Владелец "сорок" Майкл Эшли согласился продать клуб, которым владел 12 лет.

Новым хозяином "Ньюкасла" станет шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, двоюродный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна. Сумма сделки составит 350 миллионов фунтов стерлингов (444 миллиона евро), сообщает ТАСС. Ранее новый владелец "Ньюкасла" пытался купить "Ливерпуль".

Сделка состоится в июне. Новое руководство уже объявило о желании продлить сотрудничество с испанским тренером Рафаэлем Бенитесом.