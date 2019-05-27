Директор школы во Владивостоке простила "другое поколение детей и родителей" за скандал

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Директор учебного заведения Галина Пугина сообщила, что в школе идет внутренняя проверка. Кроме того, проверку проводит УМВД города из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов".

Ходят упорные слухи, что Галина Пугина собралась увольняться. По ее словам, пока она не приняла окончательное решение об увольнении, передает РИА Новости.

"Пока я в нервном состоянии, в голове еще все не уложилось".

Заявление об увольнении написала замдиректора по воспитательной работе. По словам директора школы, другая заместитель — по эстетическому воспитанию – "не знает, как дальше работать".

"Пока мы не можем это пережить, а нам и не дают".

Директор учебного заведения Галина Пугина рассказала, что к ученикам никаких мер воздействия не применялось. При этом дети сами осознали вину и попросили прощение.

Власти Приморья заявили, что со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.

"Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки – это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать в Интернет. Надеюсь, что они сами осознали, что подвели школу и педагогов".

Сама директор школы призналась, что зла на ребят не держит и простила их.