Новый президент Литвы обещает перестроить государственную политику

Государственная политика Литвы будет полностью перестроена. Об этом заявил Гитанас Науседа, который, по предварительным данным, победил на президентских выборах.

Второй тур состоялся накануне. У Науседы около 70 процентов голосов, у его соперницы, бывшего министра финансов Ингриды Шимоните – чуть меньше 30%, передает телеканал "Россия 24".

55-летний экономист Науседа в политике новичок, однако его риторика быстро принесла ему популярность. В диалоге Литвы с Россией он обещал проявить "больше дипломатичности", но заявил, что на серьезное улучшение отношений пока рассчитывать не стоит. А чтобы быть ближе к народу, обещал больше общаться с лидерами регионов и культурными деятелями.

"Моя задача номер один — объединить литовский народ, где бы они ни жил: в столице, больших или маленьких городах, деревнях или самых отдаленных регионах. Моя политика — доступно объяснить всем реальное положение дел в Литве и убедить всех сотрудничать, а не бороться друг с другом. Именно такие намерения и привели меня к победе", — заявил он.