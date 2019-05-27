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27 мая 201906:39

Антонио Конте в ближайшее время возглавит "Интер"

calciomercato.com

Миланский "Интер" на этой неделе объявит Антонио Конте новым главным тренером. Бывший наставник "Ювентуса", сборной Италии и "Челси" заменит Лучано Спаллетти.

Контракт Конте рассчитан на три года. Согласно договору, тренер будет получать 12 миллионов евро в год. В конце недели Антонио Конте, уже в новом качестве, посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде.

"Интер" занял четвертое место в завершившемся накануне чемпионата Италии. Миланцы выступять в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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