Мохаммади покинет "Ахмат", Мбенг останется

Грозненский "Ахмат" продлил контракт с сенегальским нападающим Аблаем Мбенгом. В то же время стало известно, что иранец Милад Мохаммади и албанец Беким Балай покинут команду.

Аблай Мбенг, чей контракт заканчивался в июне, подписал новое соглашение, рассчитанное на три года. В нынешнем сезоне 27-летний сенегалец выходил на поле 26 раз и забил 5 мячей. Еще раньше продлил контракт с "Ахматом" полузащитник Одисе Роши. Албанец из-за травмы пропустил большую часть чемпионата и принимал участие в 12 встречах.

Покидают "Ахмат" два других легионера. Защитник Милад Мохаммади сыграл во всех 30 встречах и забил один мяч. Однако иранец не стал подписывать новый договор. Не будет в "Ахмате" полузащитника Бекима Балая, контракт которого истекает в конце мая. Албанец сыграл 24 встречи и забил 4 мяча.