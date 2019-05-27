Вандалы устроили погром на кладбище в Тынде

В городе Тында Амурской области разгромили могилы на кладбище.

Как сообщила "Интерфаксу" глава пресс-службы регионального УМВД Инна Карташова, были разрушены 54 надгробные плиты. Среди них – могила бывшего мэра Тынды Марка Шульца, а также бывшего главного врача городской больницы Александра Сурикова

Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Полиция ищет вандалов.