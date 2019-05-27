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27 мая 201909:00

Спрос на просвещение. В проект "ПостНаука" инвестируют 100 миллионов рублей

ИД "ПостНаука"

Одному из самых известных российских просветительских проектов "ПостНаука" в 2019 году исполнилось 7 лет. На торжественном мероприятии, посвященном этому событию, стало известно: миллиардер Роман Авдеев инвестирует в издательский дом 100 миллионов рублей. Бизнесмен особо отметил, что участвует в "ПостНауке", прежде всего, как партнер. Для него важно помочь людям расширить кругозор, выработать критическое мышление.  

"Я считаю, что это правильное дело. Если это будет развиваться, то мы будем жить в другом обществе. И если мы сможем внести свой небольшой вклад в формирование такого общества, то будем только рады. У нас партнерско-дружеские отношения. Но, в первую очередь, дружеские. У нас с точки зрения мировоззренческих вопросов, разногласий нет", — пояснил Авдеев. 

Деньги пойдут на конкретную цель – поднять проект на новый уровень под условным названием "ПостНаука 2.0". Это предполагает создание целого образовательного сервиса. Основатель издательского дома, религиовед и специалист в области научной коммуникации Ивар Максутов сравнил новый сервис с мобильным приложением для фитнеса. Только тренировать оно будет не мышцы, а мозг. 

"Мы пока обсуждаем, как это будет выглядеть. Но если ты занимаешься чем-то 15 минут в день, то начинаешь этому учиться. Если час можешь уделить – еще лучше. Дать возможность людям учиться, привить практики, где люди могут регулярно просвещаться и менять свой mindset (мышление – Прим. ред.), менять свой подход к миру. Это будет здорово", — заявил Максутов. 

Помимо этого, "ПостНаука" планирует организовывать прямые эфиры, выпускать подкасты, создать лабораторию, которая займется исследованиями в области научной коммуникации и социологии. Следить за расходованием средств будет специально созданный наблюдательный совет, правда не в обычном понимании этого слова. 

"Нам нужны, прежде всего, эксперты. Мы попытаемся (и точно справимся) привлечь людей, которые в этом деле профессионалы. Мы больше думаем не о полномочиях совета, а об экспертизе", — поясняет Роман Авдеев. 

Стоит отметить, Роман Авдеев – человек в этом проекте неслучайный. В 2014 году он создал фонд "Арифметика добра". Основная задача благотворительной организации – помощь детям-сиротам. Кроме того, бизнесмен организует теперь уже ежегодную "Открытую лабораторную", где каждый желающий может проверить свои научные знания. Популярность мероприятия стремительно растет. И если в 2018 году в нем приняли участие около 40 тысяч человек, то в 2019 году эта цифра увеличилась более чем вдвое – до 100 тысяч человек. Роман Авдеев уверен, что образования, полученного в школе и институте, мало, учиться нужно всю жизнь. 

"Та школьная система, которая есть, очень хороша. И в Советском Союзе была хорошая система образования, но для индустриального общества. Когда я учился в институте, уже 70% этих навыков и профессий сейчас уже нет. То, что было успешно для индустриального общества, то совсем неуспешно для постиндустриального общества. А сейчас отмирает и эта система. Школа никуда не денется, но идея образования длиною в жизнь – она уникальна и востребована", — говорит бизнесмен. 

О востребованности образования длиною в жизнь, особенно в России, говорят цифры. На сегодняшний день у "ПостНауки" около полумиллиона подписчиков в социальной сети "ВКонтакте", более 100 тысяч в Facebook и "Одноклассниках". Да и сам проект за минувшие 7 лет успел пройти путь от пятнадцатиминутных роликов на портале YouTube до полноценного издательского дома, который уже на второй год вышел на самоокупаемость. 

"В "ПостНауку" также входят англоязычный проект Serious Science, ивентное направление "ПостНаука Academy", библиотека "ПостНауки" – это серия научно-популярных книжек. Одна их них получила "Просветителя" (литературная премия – Прим. ред.). Коммуникационное агентство, на котором мы зарабатываем, - "ПостНаука Special". Вот то, что было сделано за 7 лет. Но помимо этого, мы отмечены рядом премий, включая премию правительства, несколько премий "За верность науке", — рассказывает Ивар Максутов. 

Проект поддерживают и известные российские ученые. Одним из лекторов "ПостНауки", например, стала доктор филологических наук, профессор РАН Светлана Бурлак. 

"Я была одним из первых лекторов "ПостНауки". Когда она только начиналась, меня позвали, сказали: вот новый проект. Мне очень понравились люди, которые меня пригласили. Они делают хорошее дело. Вот прошло уже 7 лет, и я вижу, что они делают хорошее дело", — говорит Бурлак. 

Другой профессор РАН, доктор биологии Михаил Гельфанд отмечает важность подобных просветительских проектов. 

"Если говорить про институт, но в институтах люди все-таки получают профессиональное образование, а в "ПостНауке" и прочих подобных местах, люди получают широкое представление о том, что происходит в мире", — считает российский ученый. 

В сентябре 2018 года российское правительство РФ объявило о старте национального проекта "Наука". Планы амбициозные. Например, вывод страны в пятерку ведущих государств по приоритетным направлениям исследований или сделать Россию привлекательной для зарубежных ученых. И проекты вроде "ПостНауки", которые одновременно занимаются и образованием, и популяризацией науки в обществе, могут оказать неоценимую помощь в реализации поставленных задач.

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