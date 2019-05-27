Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позиция России по этому вопросу не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года.

Международный трибунал решил, что Москва должна освободить немедленно украинских моряков-нарушителей и вернуть Киеву буксир военно-морских сил Украины и два бронекатера, напоминает "Интерфакс". Кроме того, председатель суда Пак Чжин Хён добавил, что Москва и Киев воздерживаться от способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе мер. Впрочем, международный трибунал не посчитал необходимым требовать от России приостановки уголовного разбирательства в отношении 24 задержанных украинских моряков.

Международный трибунал дал возможность до 25 июня предоставить России и Украине свои версии развития событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года на основании параграфа 121 Конвенции ООН по морскому праву, где идет речь об островах и их территориальных зонах. На основании этого инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на месяц в ряде украинских областей. Сейчас в отношении украинского экс-президента возбуждено уголовное дело в госизмене. Есть подозрения, что введение военного положения было необходимо Порошенко для того, чтобы сорвать мартовские президентские выборы, которые он проиграл.

МИД России подчеркнул, что инцидент с задержанием в районе Керченского пролива украинских бронекатеров не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева.

При этом в Москве подчеркнули, что избежать задержания украинских военных моряков можно было бы, если бы они выполнили требования российского законодательства и заранее уведомили капитана Керченского порта о проходе через Керченский пролив. Так поступили украинские военные моряки в сентябре 2018 года.

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, — написал он на своей странице в Facebook. — Но мы очень ждем наших ребят дома!"

24 украинца, 22 моряка и 2 офицера СБУ, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года. Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь. Им был отдан приказ о скрытном прохождении Керченского пролива.

Москва обвиняет моряков в "Незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Наказание по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России предусматривается до 6 лет заключения.