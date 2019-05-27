Новости Происшествия

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27 мая 201910:12

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

В подмосковном Ногинске бродячие дворняги растерзали двухлетнего малыша.

Инцидент произошел 26 мая. Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Она затащили его в канализационную трубу. Родители малыша и волонтеры искали его несколько часов по всему городу и смогли найти только вечером.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, ребенок был доставлен в больницу с множественными укусами по всему телу. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.

Две недели назад в Екатеринбурге охотничья собака напала на трехлетнего мальчика и грызла его 20 минут. Ребенка доставили в больницу и прооперировали. А в апреле в Красноярском крае огромный алабай напал на школьника. Спас его проезжавший мимо водитель.

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