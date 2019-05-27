Илья Ковальчук: Василевский подарил нам победу в матче с чехами

Капитан сборной России Илья Ковальчук оценил игру национальной команды в матче за бронзовые медали против чешских хоккеистов. По мнению российского форварда, соперник действовал лучше россиян, однако вратарь Василевский спас подопечных Ильи Воробьева от поражения.

"Василевский – лучший игрок, подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Второй период сыграли более-менее, а так вратарю – большое спасибо", – цитирует Ковальчука Чемпионат.com.

Напомним, что сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место, завоевав бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.