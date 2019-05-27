В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса во время приготовления обеда

Готовивший обед на открытом огне пастух спалил около 600 гектаров леса в Забайкальском крае, но так и не пообедал. О произошедшем 43-летний мужчина умолчал, но после задержания сознался в содеянном, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Языки пламени заметили жители села Урлук, что в Красночикойском районе, они же вызвали на место сотрудников МЧС. Когда последние совладали с огнем, было уничтожено примерно 600 гектаров леса.

То, что пожар был рукотворным, следователи определили довольно быстро, после чего опросили очевидцев и вышли на след подозреваемого — местного пастуха. От соседей он скрыл факт произошедшего, но на допросе рассказал, как было дело.

Как оказалось, мужчина развел костер посреди поля, чтобы приготовить обед, однако под порывами ветра разгорелась трава, а круг пожара быстро расходился. Пастух попытался сбить пламя, но безуспешно, а потому собрал вещи и быстро погнал стадо в противоположную сторону.

Решение о возбуждении уголовного дела будут принимать органы дознания МЧС.