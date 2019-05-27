Ворвавшемуся в кафе с бензопилой "хабаровскому мстителю" грозит до пяти лет

До пяти лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Хабаровского края, который в минувшем марте едва не устроил резню бензопилой в одном из кафе Находки. Сам он не смог вспомнить, из-за чего возник сыр-бор, поскольку был мертвецки пьян. Уголовное дело направлено в суд.

Инцидент произошел в кафе "У Арифа" 24 марта. Ранее судимый за оборот наркотиков мужчина повздорил с кем-то из клиентов заведения, вышел проветриться, а вернулся уже с работающей бензопилой в руках. Действенность инструмента он испытал на припаркованной недалеко машине.

Посетители оказались не робкого десятка и быстро урезонили дебошира, отобрав у него грозное оружие, тем не менее, панику ему навести удалось, что подтверждает сделанная запись.

В полицию никто из очевидцев не обращался, но после публикации ролика стражи порядка сами нашли владельца бензопилы. Его допрос, впрочем, не внес ясности в произошедшее, поскольку мужчина, по собственному признанию, напился до беспамятства.

По статье "Хулиганство" дебоширу, который дожидается суда в изоляторе, грозит до пяти лет лишения свободы.