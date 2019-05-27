В России создаются снаряды с управляемым подрывом

Научно-производственное объединение "Прибор" завершает создание боеприпасов для 57-миллиметровой пушки с управляемым подрывом. Есть некоторые технические трудности с их разработкой, однако инженеры знают, как с ними справиться. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш", куда входит НПО, Александр Кочкин.

Напомним, в России пока один комплекс использует снаряды калибром 57 миллиметров – это "Деривация-ПВО". Причем для него конструируют сразу два типа боеприпасов. Первый программируется при выстреле и срабатывает на строго определенной дистанции, второй можно заставить детонировать в любой момент полета.

Снаряды с программируемым подрывом используются для перехвата воздушных целей, а также для уничтожения пехоты противника в укрытиях. Боеприпас можно настроить так, что он взорвется прямо над окопом или за стеной и "накроет" осколками спрятавшихся там солдат.



Подобные боеприпасы уже стоят на вооружении некоторых армий мира. Например, немецкая боевая машина пехоты Puma несет 30-миллиметровую автоматическую пушку Rheinmetall, которая стреляет, в том числе, программируемыми снарядами. Каждый из них содержит более сотни готовых вольфрамовых поражающих элементов.



Кроме того, в США пытались создать ручное оружие с боеприпасами воздушного подрыва. Им стал 20-миллиметровый гранатомет XM25, однако по данным из открытых источников, он оказался слишком дорогим, поэтому на вооружение его так и не приняли.