Фельдшера пензенской скорой помощи начали итальянскую забастовку

138 сотрудников Пензенской областной станции скорой медпомощи начали итальянскую забастовку. Заявление о забастовке поступило в пензенский Минздрав. Здесь изучают законность забастовки. Впрочем, работа по правилам вряд ли может считаться нарушением законодательства, а именно в этом суть итальянской забастовки.

Пензенские медики решили буквально выполнять "Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи", установленный приказом Минздрава России, а также закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщает "Интерфакс". В частности, с 27 мая часть фельдшеров будет отказываться от работы в составе неполной выездной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты – работать без врача-реаниматолога.

На втором этапе забастовки к медикам присоединятся водители. С 10 июня они станут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

По федеральному нормативу одна специализированная бригада скорой полагается на 100 тысяч населения. Сейчас на полтора миллиона населения Пензенской области приходится всего 11 специализированных бригад: три педиатрические, две психиатрические и шесть реанимационных. На подстанциях Пензы базируется пять реанимационных бригад и одна в Кузнецке. Но из-за дефицита врачей-реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3-4 бригады, а в Кузнецке реанимационная бригада на дежурство выходит раз в 2-3 дня.

Представителей начавших итальянскую забастовку медиков Павел Кузнецов заявил, что бастующие потребовали повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми, чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив доезда медиков к больному. В настоящее время этот норматив просто нереально выполнить. Это негативно сказывается на качестве оказания медуслуг населению, подчеркнул Кузнецов.

На сайте Пензенской областной станции скорой помощи указано, что там работают 1600 сотрудников. В ее составе центральная станция 14 подстанций и 27 постов скорой медпомощи.