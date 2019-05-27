На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

Уникальный случай произошел в Коста-Рике. Там на будку, в которой дремал пес по кличке Роки, упал обломок метеорита. Он пробил железную крышу, при этом собака, к счастью, не пострадала.

Примечательно, что изначально космический объект был размером со стиральную машину, но после вхождения в атмосферу развалился на части, одна из которых и пробила собачью будку, передает ТАСС,

Уникальность камня в том, что он оказался углеродистым хондритом, который содержит богатые водой минералы внеземного происхождения.

Теперь в Коста-Рику отправляются американские ученые: хозяин Роки Для пожертвовал камень для нужд науки.

Исследователи надеются найти способ добывать воду из астероидов для того, чтобы в дальнейшем ее можно было превращать в питьевую или использовать в качестве компонента для ракетного топлива.

Как рассказал порталу Space.com участник американской исследовательской группы Лоренс Гарви, метеорит сформировался в безжизненной среде, а затем пребывал в безвоздушном пространстве и холоде в течение 4,56 миллиарда лет, прежде чем упасть в Коста-Рике.

Правда, такие метеориты в земных условиях: крайне недолговечны: например, если пойдет дождь, то они разваливаются на части.