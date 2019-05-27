Ловушку для тюленей обнаружили в водах залива Петра Великого

Зверский промысел обнаружен на островах недалеко от Владивостока. Съёмочная группа программы "Вести: Приморье" после сообщений в соцсетях выехала на место и тоже зафиксировала в водах залива Петра Великого ловушку для тюленей. Их установили прямо в водорослях, и вероятно, это сделали браконьеры. Дайверы впервые столкнулись с таким способом отлова дальневосточной нерпы. Сколько уже особей попались в приманки, пока не ясно.

История с "китовой тюрьмой" из бухты Средняя повторяется с дальневосточной нерпой. "Такого беспредела за много лет, что мы ныряем, не было. Необходимо этому инциденту дать огласку, и довести ситуацию до властей", — считает дайвер Светлана Дедяева.

Съёмочная группа "Вестей" вместе с дайверами выехала на место. Со дна моря подняли лишь часть приманки. Щитовой плот с мешком из сетки, сверху дверь, которая открывается только вниз. Это и есть ловушка для ларг. В неё браконьеры поймали малька тюленя. Дайвер Петр Шушпанов, рассказал, что на дне они увидели деревянные настилы, куда и проваливались нерпы. "Мы порезали сетку, освободили детёныша, сегодня вернулись, чтобы убрать все ловушки", — сообщил Петр Шкшпаков.

В эти выходные в районе островов Верховского видели неизвестную лодку, управлял ею северокореец. По одной версии, нерп отлавливают для продажи в океанариумы Китая и Кореи. За одну дальневосточную нерпу можно получить до 90 миллионов рублей. По другой информации, морских млекопитающих продают на мясо.

По закону в России отлов дальневосточной нерпы запрещён. Однако браконьеров, которые ставят приманки, это не останавливает. В настоящее время дайверы намерены объединиться в несколько клубов. Они планируют лично поймать браконьеров и уничтожить все ловушки. Таким образом возможно защитить морских млекопитающих от алчности человека.