Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

Скандалом завершился матч юниорской футбольной лиги в Италии между клубами "Трепорти" и "Миранезе". Его обслуживала 22-летняя женщина-арбитр Джулия Никастро, которая подверглась оскорблениям со стороны юных футболистов и их родителей.

На протяжении всей встречи решения судьи вызывали крайне негативную реакцию со стороны игроков "Трепорти" и их родителей, которые массово заполнили трибуны, сообщает издание Ilgazzettino.It. Они оскорбляли девушку и предлагали ей стать проституткой, а не работать в футболе.

Кульминацией скандала стал поступок одного из 14-летних игроков "Трепорти", который, подойдя к судье, снял трусы и предложил ей заняться сексом. За свой поступок футболист был удален с поля, что вызвало бурное негодование родителей игроков и болельщиком команды-хозяйки поля.

Региональная федерация футбола начала расследование по поводу случившегося инцидента, юному сексисту грозит длительная дисквалификация, а руководству "Трепорти", которое не предприняло мер для сдерживания скандала, штраф. 22-летняя девушка-арбитр вынуждена была обратиться за психологической помощью.