Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики
"Знаком перемен в Европе" и "началом нового европейского Возрождения" назвал итоги выборов в Европарламент вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Его партия евроскептиков "Лига Севера", по предварительным результатам, лидирует в стране. Какие экономические реформы предлагает его блок, а также другие фракции Европейского парламента?
Франция, Италия, Великобритания и Венгрия выбрали евроскептиков. Это партии, которые недовольны Евросоюзом и его текущей политикой. О таких результатах говорят уже сейчас, еще до окончания подсчета всех голосов. Крайне правые силы получат рекордное для себя количество мест в Европейском парламенте: больше 100 мандатов из 750 возможных.
В Италии с большим отрывом, набирая почти треть голосов, лидирует "Лига Севера" во главе с вице-премьером страны Маттео Сальвини. Он, кстати, открыто выступает против санкций в отношении России.
"Лидерство партии "Лига" в Италии, "Национального объединения" во Франции и Партии Brexit в Великобритании на прошедших выборах в Европарламент стало знаком перемен в Европе и началом "нового европейского Возрождения". Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил. Предварительные итоги голосования говорят нам, что правила игры меняются", — заявил Сальвини.
Во Франции лидирует Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Партия действующего президента Пятой республики, Франсуа Макрона, только вторая. Ну а в Венгрии — правый евроскептический альянс получил огромную поддержку избирателей — больше половины всех голосов. В Британии, которой все никак не удается выйти из ЕС и поэтому она участвует в выборах, лидирует партия с говорящим названием "Брекзит" во главе с Найджелом Фараджем.
Евроскептики, конечно, неоднородны в своих взглядах: кто-то более радикален, кто-то — менее. Это касается и экономической программы. Так, Ле Пен, например, не раз заявляла, что считает евро обузой для национальной экономики. А Сальвини недоволен общим европейским регулированием: тем, что ЕС диктует Риму параметры дефицита бюджета.
Впрочем, несмотря на успех крайне правых, лидирующей силой Европарламента они не стали. Самой крупной останется правоцентристская Европейская народная партия, хотя и потеряет несколько десятков мест. Если говорить об ее экономической программе, то первое, что нужно понимать — это надъевропейское объединение состоит из множества национальных и крайне неоднородно внутри.
Разногласия существенные, члены Европейской народной партии вынуждены находить компромисс, поэтому и выдвигают самые общие лозунги — такие, как сокращение налогов на бизнес, поддержка свободной торговли и, в частности, реанимация Трансатлантического партнерства с США, активная политика на рынке труда, стимулирование занятости.
Второе место тоже, скорее всего, останется по-прежнему у Прогрессивного альянса социалистов и демократов. У этой партии, естественно, больший акцент на социальной сфере, они тоже выступают за налоговые реформы, но уже не для поддержки бизнеса, а работников. Также в их приоритете — развитие цифровой экономики и зеленой энергетики.
Еще одна крупная фракция в Европаралменте — это Альянс либералов и демократов. Они ведут борьбу за третье место. Их отличие — жесткая позиция по поводу бюджетной дисциплины внутри ЕС.
Эти выборы показали парадокс европейской политики: в Европарламенте, институте, который символизирует европейское единение, укрепляют свои позиции противники этой самой интеграции. Пока центристы все еще остаются самой крупной фракцией, но нельзя игнорировать ключевой тренд: растущую популярность евроскептиков. Многие европейцы считают их единственной надеждой на позитивные перемены.
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