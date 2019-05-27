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27 мая 201912:45

"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

Владимир Жириновский в своем выступлении в РАН заявил, что созрел защищать женщин, которые не хотят иметь детей.

Отметив, что одобряет только браки по любви, Жириновский задал вопросы: "А если он (ребенок) нелюбимый? А если у нее нет мужа?"

"Большинство женщин хотят творить, даже замуж не хотят, потому что это крепостное право, это какая-то кабала, это тяжело", — отметил при этом лидер ЛДПР.

Он также заявил, что уверен: "Пять, пусть десять процентов браков (по любви), а 90 — без всякой любви".

Жириновский привел статистику, согласно которой в Москве — самый большой процент одиноких людей в возрасте после 20 лет. "Они сытые, довольные, и квартира есть. Но не хотят, не нашли спутника, это же нельзя по заказу", — сказал он.

Лидер ЛДПР считает, что женщина и вовсе вправе отказаться от рождения ребенка или замужества, поскольку у нее равные права с мужчинами, и вправе посвятить себя работе.

Жириновский напомнил, что речь идет не только о том, чтобы родить – "это девять месяцев", но "она должна всю жизнь любить ребенка".

Лидер ЛДПР отметил, что женщину невозможно духовно мобилизовать на рождение ребенка словами: "Нет, ты должна стать матерью!"

"Слушайте, это же не в магазин сходить. Это же столько лет жизни потратить, это бессонные ночи, года". – рассуждал Жириновский на выступлении в РАН.

Он также высказал мнение, что "родить ребенка – это подвиг, на который готовы не все", передает РИА Новости.

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