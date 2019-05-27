Взрыв в Лионе: задержан второй подозреваемый

Полиция Франции задержала еще одного подозреваемого по делу о взрыве в Лионе на оживленной пешеходной улице. Об аресте второго человека сообщил мэр города Жерар Колон.

Второй подозреваемый — 24-летний студент, обучающийся по направлению информатики. По словам мэра Лиона, его задержали 27 мая в 10 часов утра (11:00 по московскому времени). В настоящее время молодой человек находится под стражей, сообщил Жерар Колон в эфире телеканала BFM. Отмечается, что второй мужчина был опознан еще в воскресенье, 26 мая, но полиция ожидала, когда он выйдет из дома.

Взрыв в Лионе случился 24 мая. В результате этого происшествия пострадали 13 человек. Согласно видеозаписям, подозреваемый мужчина подъехал к будущему месту взрыва на велосипеде и оставил там заминированный сверток.

Ранее в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о задержании первого подозреваемого.