Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова снялась с "Ролан Гаррос"

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая дважды побеждала на английском Уимблдоне, а в этом году стала финалисткой Australian Open, не сыграет на французском турнире "Большого шлема" – грунтовом Roland Garros. Причина – травма предплечья.

"У меня уже несколько недель болит левое предплечье, — сообщила расстроенная Квитова своим подписчикам в социальной сети Twitter. – Накануне МРТ подтвердила, что у меня надрыв мышц, который может усугубиться, если я выйду на игру".

Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh