Михаил Тарковский получил премию Патриарха Кирилла за вклад в отечественную литературу

Михаил Тарковский стал обладателем литературной премии Патриарха Кирилла за вклад в развитие отечественной литературы. Церемония прошла в московском храме Христа Спасителя. До последнего момента писатель не знал, станет ли он лауреатом или останется гостем. Интригу сохраняли до конца, сообщает ГТРК "Красноярск".

"Помимо радости, есть еще сожаление о том, что остальные номинанты не получили награды. Такого со мной раньше не было", — прокомментировал Михаил Тарковский.

Напомним, писатель является племянником известного режиссера Андрея Тарковского и внуком поэта Арсения Тарковского. В настоящий момент он живет и работает в Красноярском крае, в посёлке Удачный. Автор черпает свое вдохновение на берегах реки Енисей.

Созданием нового текста Михаил занимается уже пятый месяц: "Книги, написанные с трудом, читаются медленно. К ним хочется возвращаться. Своих любимых авторов мы перечитываем раз в 3-5 лет".

Из коренного москвича Михаил Тарковский уже успел превратиться в настоящего сибиряка. И суровая местная природа не перестает вызывать у него восхищение. "Есть много удивительных моментов, даже открытий. Хочется воплотить в слове каждую черточку", — отметил писатель.

Поселок Удачный для автора станет лишь временным пристанищем. После окончания работы над книгой он вместе с семьей планирует вернуться в Туруханский район.