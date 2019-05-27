Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"
Напавший на журналиста телеканала "Россия 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев остался без партбилета. Из рядов партии его решил исключить после инцидента в районной управе президиум госсовета "Единой России". Кроме того, партия инициирует его отзыв избирателями с занимаемого поста.
Также приостановлены полномочия Сергея Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России", сообщает ТАСС. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал нападение хакасского чиновника на журналиста программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина очередным приступом чиновничьей белой горячки.
"Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой, — пояснил Андрей Турчак. — Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти".
В "Единой России" заверили, что любой чиновник и депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. В партии и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.
Корреспондент ВГТРК Иван Литомин задал Сергею Зайцеву вопрос: почему пострадавшие от пожаров четыре года назад погорельцы живут в нечеловеческих условиях? Вместо ответа чиновник сначала схватил журналиста за микрофон, а затем повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы спасти Зайцева от позора и утихомирить, стали своими телами закрывать происходящее от камеры.
После нападения на журналиста против Зайцева возбуждено уголовное дело.
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