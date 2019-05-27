Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Переломом голени закончилось для столичного инспектора ДПС "знакомство" со старшим сыном бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимуром, который намеренно сбил полицейского во время погони. Момент задержания 27-летнего лихача сняла нательная камера.
Около трех часов утра 26 мая Toyota Land Cruiser 200 остановили на Кутузовском проспекте: водитель продемонстрировал права, но выходить из салона отказался, быстро уехав с места. Инспекторы настигли его примерно через 20 минут на Мосфильмовской улице, но задержать молодого человека не получилось — тот съехал на тротуар, сбив при этом сотрудника ДПС, и скрылся.
На преследование хулигана ушло еще около 15 минут — погоня завершилась в районе Большой Филевской улицы. На кадрах видно Тимура с заломленными руками, которого только что вытащили из салона Toyota.
Молодой человек, судя по соцсетям, типичный сын богатых родителей. Много снимков с отдыха, в том числе на яхтах, рядом либо красивые девушки, либо звезды шоу-бизнеса и спорта. В 2015 году Галлямова-младшего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз алкоголя в крови задержанного не нашли, но вел он себя неадекватно.
Отец Тимура с июня 2007 по март 2012 года был членом Совета Федерации и прославился самым большим автопарком среди сенаторов — 12 машин, среди которых Bentley Continental, Porsche 996 Carrera, Maserati Granturismo, Ferrari 550 Maranello, три Mercedes и три Toyota.
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