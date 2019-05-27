Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

Залог может быть эффективной мерой пресечения по "экономическим" уголовным делам, но как считает президент Владимир Путин, на практике нужно проанализировать вопрос его более широкого использования, передает "Интерфакс".

Во время встречи с Путиным уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу государства оказать поддержку для "изменения законодательства, и чтобы Верховный суд подумал над специальным разъяснением пленума о том, чтобы применять залог, то есть мера пресечения — залог".

Титов пояснил, что данная мера применяется во многих странах. По его словам, это стало бы очень серьезным изменением, которое дало бы возможность предпринимателю не уходить от ответственности и продолжать управлять компанией. "В среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания", — сказал Титов.

"Это все негативные последствия. Относительно залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает", — сказал Путин.

Президент отметил, что это с одной стороны, может стать действенным инструментом для эффективного расследования, с другой стороны, позволит не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать. "Я с вами согласен, надо посмотреть. Давайте проанализируем вместе и посмотрим", — ответил Путин.