Roland Garros. Кудерметова добилась волевой победы над Возняцки

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершилась встреча первого круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и датчанкой Каролиной Возняцки. Для выявления победителя спортсменкам пришлось провести все три сета. Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Кудерметова вчистую проиграла в первом сете, ни взяв ни одного гейма. Зато в следующей партии россиянка сумела собраться, одолев представительницу Дании, посеянную на турнире под 13-м номером, со счетом 6:3. Третий сет также остался за теннисисткой из России – 6:3.

В следующем круге Кудерметова сразится с победительницей встречи между Зариной Дияс из Казахстана и француженкой Одри Альби. Напомним, что призовой турнир Roland Garros превышает 42 миллиона евро.