В Лионе задержана мать причастного к взрыву

Полиция Франции арестовала женщину, третью подозреваемую в причастности к взрыву в Лионе. Ранее в понедельник, 27 мая, были задержаны еще двое человек.

Взрыв в центре Лиона произошел 24 мая вечером. Через три дня были задержаны трое подозреваемых. Как сообщает BFM, все арестованные находятся в родственных связях.

Главный подозреваемый в причастности к взрыву — 24-летний мужчина, студент-компьютерщик алжирской национальности. Полицией Франции арестованы его 18-летний брат и мать. В настоящее время проводятся допросы сестры подозреваемого, пока в отношении нее не принимаются никакие меры.

Записи камер видеонаблюдения показали, что мужчина к будущему месту взрыва приехал на велосипеде и оставил там заминированный сверток, который был оснащен системой дистанционного управления. Внутри свертка находились шурупы и болты. Жертвами взрыва стали 13 человек, в том числе и 10-летний ребенок. 11 пострадавших были госпитализированы, остальные перенесли операцию по извлечению осколков.

Для поиска подозреваемых были задействованы 90 следователей, 30 агентов технической и научной полиции, а также около 20 местных сотрудников следственных органов.