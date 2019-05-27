Тема:

Отмена роуминга 16 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 мая 201914:56

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Global Look Press

Закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил Медведев.

Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по России комфортнее, отметил российский премьер. Закон о ликвидации национального роуминга в России начинает работать с 1 июня 2019 года, напоминает РИА Новости. Оператор подвижной телефонной связи в своей сети на всей территории России устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от того, находится ли он в "родном" регионе или за его пределами.

Много лет в России действовало сразу несколько видов роуминга. Внутрисетевой роуминг распространялся на сеть оператора на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работал, если у какого-то оператора в каком-либо из 85 российских субъектах отсутствовала сеть. Кроме того, отдельный вид роуминга распространялся на Крым.

Ранее по теме

Сейчас

15:07

При нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина" ранены четверо

14:55

На Северном речном вокзале "поцеловались" два теплохода

14:43

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

13:51

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

13:30

Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

12:37

Взрыв в Лионе: задержан второй подозреваемый

12:36

В Одессе взбунтовалась колония

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

45 минут назад
Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

38 минут назад
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

12 минут назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву

В Лионе задержана мать причастного к взрыву

20 минут назад
Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

1 час назад
При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

55 минут назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния

В ракету-носитель "Союз" попала молния

1 час назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами

10 компаний, которые заменяют людей роботами

3 часа назад
В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

2 часа назад
Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

1 час назад
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

1 час назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

3 часа назад
Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

5 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

1 час назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

6 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

26.05.2019 11:00
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

13 минут назад
Американские военные хотят купить российские патроны

Американские военные хотят купить российские патроны

56 минут назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

57 минут назад
"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

2 часа назад
Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

2 часа назад
Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

2 часа назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

2 часа назад
ВОЗ признала игроманию болезнью

ВОЗ признала игроманию болезнью

3 часа назад
Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

3 часа назад
Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

3 часа назад
Фельдшера пензенской скорой помощи начали итальянскую забастовку

Фельдшера пензенской скорой помощи начали итальянскую забастовку

3 часа назад
На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

3 часа назад
Экспаты назвали страны с самым плохим Интернетом

Экспаты назвали страны с самым плохим Интернетом

3 часа назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

4 часа назад
Официально представлен новый BMW 1 Серии - и он переднеприводный!

Официально представлен новый BMW 1 Серии - и он переднеприводный!

4 часа назад
Игорь Роганович, Knight Frank: сегодня инвестиции в недвижимость - это способ сохранения капитала

Игорь Роганович, Knight Frank: сегодня инвестиции в недвижимость - это способ сохранения капитала

4 часа назад
Синдром Дауна может стать излечимым

Синдром Дауна может стать излечимым

4 часа назад
"Спартак" установил клубный антирекорд по забитым мячам

"Спартак" установил клубный антирекорд по забитым мячам

4 часа назад
В квартире на Ленинградке нашли истлевшие трупы престарелых матери и дочери

В квартире на Ленинградке нашли истлевшие трупы престарелых матери и дочери

4 часа назад
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса во время приготовления обеда

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса во время приготовления обеда

4 часа назад
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

4 часа назад
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

4 часа назад
Renault и Fiat-Chrysler объединяются в большой суперконцерн

Renault и Fiat-Chrysler объединяются в большой суперконцерн

4 часа назад
В 2,5 раза быстрее инфляции: квартиры на вторичке в России продолжают дорожать

В 2,5 раза быстрее инфляции: квартиры на вторичке в России продолжают дорожать

5 часов назад
Снова в бой: растения, спасавшие жизни 150 лет назад, помогут победить супербактерии

Снова в бой: растения, спасавшие жизни 150 лет назад, помогут победить супербактерии

5 часов назад
Иркутский губернатор попал в больницу

Иркутский губернатор попал в больницу

5 часов назад
Ноутбук, заражённый шестью опасными вирусами, оценили в $1 млн

Ноутбук, заражённый шестью опасными вирусами, оценили в $1 млн

5 часов назад
"Оставьте его себе": мать бросила ребенка в ТЦ и отказалась забирать

"Оставьте его себе": мать бросила ребенка в ТЦ и отказалась забирать

5 часов назад
Вандалы устроили погром на кладбище в Тынде

Вандалы устроили погром на кладбище в Тынде

6 часов назад
Президент США первым из мировых политиков встретился с новым японским монархом

Президент США первым из мировых политиков встретился с новым японским монархом

8 часов назад
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

10 часов назад
ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

14 часов назад