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Brexit 1 час назад
Политолог Александр Некрасов: Тереза Мэй полностью развалила Brexit
Великобритания нуждается в России в силу разных обстоятельств — из-за внешнеполитических провалов и тяжелого экономического положения. Такое мнение высказал политолог Александр Некрасов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Британия и Россия — это две ключевые страны Европы", — подчеркнул эксперт.
По его словам, ожидать развития отношений между государствами в положительную сторону не приходится: "Не вижу ни одного из кандидатов, кто бы начал диалог с Россией".
По мнению Некрасова, в Великобритании после отставки премьер-министра Терезы Мэй сложилась странная ситуация. "Она ушла и не ушла одновременно. Мэй уходит с поста лидера партии только 7 июня. Поэтому выборы нового главы затягиваются на три недели. По сути, она останется премьер-министром до конца июля, пока не появится замена. И это очень сильно ударит по стране", — отметил политолог.
По сообщениям британских СМИ, она повела себя эгоистично, потому что надо было уходить мгновенно. Также Некрасов дал оценку ее работе на политической арене: "Отрицательно. За три года пребывания премьер-министром она умудрилась натворить много бед. Тереза полностью развалила Brexit, который так и не был претворен в жизнь. Что касается экономики, то и она находится в очень печальном состоянии".
По признанию госдеятеля, основным претендентом на пост нового премьер-министра считается Борис Джонсон. Однако он уверен, что отдавать ему пальму первенства рано, так как Борис настроил против себя много избирателей. "Ко вторнику кандидатов будет уже 12. Все они фигуры ничем не примечательные, потому что не показали себя в качестве министров. Они работали в кабинете Терезы Мэй. Победу одержит тот, кто устраивает все политические группы", — резюмировал Некрасов.
По прогнозам британских букмекеров, фаворитом также считается Джонсон, за которым стоит мощная финансовая сила. Однако, по словам политолога, он человек "ненадежный". "Демагог не держит свое слово. Поэтому, если он вдруг станет премьер-министром, то Британию ждут серьезные потрясения. Не вижу в его политике разумного курса", — пояснил эксперт.
Некрасов рассказал подробности финансового кризиса в стране. "Самая крупная проблема Британии заключается в том, что на ее территории находится Лондонский Сити. Это огромный финансовый спрут, который высасывают всю жизнь из британской экономики. Это то самое препятствие, которое не позволяет Британии развивать свою экономику. Самые мощные индустриальные компании уже не принадлежат Британии. Они принадлежат иностранцам. Почему? Потому что Лондонский Сити не вкладывает деньги в национальную экономику. Он тратит триллионы на игру на бирже. Это страшный бич. Об этом мало кто знает и понимает. Именно Лондонский Сити решает, кто будет следующим премьер-министром. Практически все кандидаты будут отчитываться перед Сити, а не перед избирателями. В этом вся трагедия Британии, от этого происходят все перекосы. Неразбериха, которая творится, продлится еще дольше, чем до конца октября, когда Британия должна выйти из Евросоюза", — объяснил он.
"Мало кто знает, если Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, там еще два года надо договариваться об условиях, на которых она будет вести дела с Европой. И вот тут-то все проблемы и начинаются", — констатировал Некрасов.
По словам государственного деятеля, в процесс избирательной комиссии бесцеремонно вмешивался Евросоюз. За все это время в печати не появилось ни одной критической статьи или заявлений о том, какой ущерб нанесен Британии членством ЕС. "Колоссальный. Потеря миллионов рабочих мест, подорвана индустрия и масса других факторов. Никто, нигде не сказал об этом — это же точно влияние европейского сообщества", — заключил политолог.
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