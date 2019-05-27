Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

В понедельник Лувр не открыл двери посетителям. Причиной тому стала забастовка сотрудников музея.

Как сообщается на официальной странице Лувра в Twitter, работники и служба безопасности протестуют против высокого туристического потока. Профсоюз South Culture Solidaires, представляющий права сотрудников музея, заявляет, что за последние десять лет количество туристов-посетителей возросло на 20 процентов. При этом отмечается, что число работников, наоборот, снизилось. В профсоюзе говорят, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.

В свою очередь представители Лувра приносят извинения за причиненные неудобства и благодарят за понимание. Посетителям пообещали вернуть деньги за заранее забронированные билеты, которыми они не смогли воспользоваться 27 мая.

Ранее автор проекта пирамиды Лувра Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет.