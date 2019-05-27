На берегу Москвы-реки нашли череп

В лесополосе на востоке столицы Москвы найден человеческий череп. В настоящее время правоохранительные органы выясняют личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

По неофициальной информации, обнаружили страшную находку дети на берегу реки. Пользователи соцсетей также высказывают предположения, что это останки балерины Большого театра Ольги Деминой, которая пропала еще в 2014 году. Именно в этом районе 5 лет назад засветился телефон подозреваемого в ее убийстве.