"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

Местный житель Ставрополя требовал у сотрудников редакции газеты "Родина" опубликовать статью о Сталине. В ответ на то, что его просьбу рассмотрят на коллегии, 70-летний мужчина достал нож и напал на главного редактора.

Ранее в понедельник были ранены четыре сотрудника газеты "Родина", на них напал местный житель. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал инцидент возмутительным и вопиющим. По его словам, он держит ситуацию на личном контроле.

Депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что мужчина требовал немедленно опубликовать его статью о Сталине. Когда ему ответили, что данное решение будет рассмотрено на редколегии, он вытащил охотничий нож и попытался совершить нападение. Главный редактор Николай Бондаренко отвернулся, но ему нанесли ранение в шею и левую щеку. Его принялись защищать трое членов крайкома — они также получили ранения, сообщает РИА Новости.

По данным социальных сетей, нападавшим оказался 70-летний Константин Сиднев. Он пропал без вести несколько дней назад: собирался ехать в местную библиотеку и исчез. По образованию мужчина филолог. Также известно, что он состоит на учете у психиатра.

Основной пострадавший — главный редактор. От смертельного ранения его сумел спасти сотрудник издания Владимир Таций, который также получил увечья. От рук Сиднева также пострадали еще двое мужчин: Виталий Гушло и Виктор Зиновьев. Главный редактор госпитализирован, остальные от госпитализации отказались.

В настоящий момент нападавший задержан полицейскими. Также губернатор Владимир Владимиров отметил, что угрозы жизни пострадавшим нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.