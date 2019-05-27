Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

В "Судьбе человека" Лидия Федосеева-Шукшина признается, что Василий Шукшин для нее "всегда был, есть и будет".

"И я благодарю бога за то, что он выбрал меня", – говорит актриса. Однако первым ее мужем стал Вячеслав Воронин, с которым она познакомилась на съемках в Киеве. "Дурочка была", – говорит сейчас о том браке Лидия Николаевна.

В их союзе родилась дочь Анастасия, а через четыре года они развелись: Лидия хотела доучиться во ВГИКе, а Воронина распределили в Киев.

Дочку актриса отдала своей маме в Ленинград, но отец ее оттуда обманом забрал и увез на Украину.

"Ребенка я не бросала – этого не было", — говорит Лидия Николаевна. Опровергает она и слухи о том, что будто бы ушла от Воронина к Шукшину. С ним, говорит актриса, на тот момент они даже не были знакомы.

Лидия Николаевна признается, что при первой встрече со знаменитым режиссером у нее возникла неприязнь, но уже вскоре, когда они ехали на съемки фильма "Какое оно, море?", в него влюбилась.

Тогда же, в 26 лет, она дала себе слово помочь Шукшину побороть пагубное пристрастие к алкоголю, и ей это удалось. А он стал для нее не только режиссером, благодаря которому во всей красе раскрылся талант актрисы, но и отцом двух дочек-красавиц.

Правда, у бывшего мужа Лидии Николаевны была сильная личная неприязнь к Шукшину, и когда Воронин узнал, что они собираются пожениться, окончательно забрал дочь Анастасию.

У Шукшина до Лидии Николаевны по молодости тоже был недолгий брак с односельчанкой. Она отказалась ехать с ним в Москву, и семья распалась. Были у него и романы, от одного из них родилась внебрачная дочь Екатерина.

Вместе Лилия Николаевна и Василий Макарович прожили 10 счастливых лет, и его внезапная смерть разделила жизнь на "до" и "после", признается актриса. Тогда, признается Федосеева-Шукшина, ей казалось, что вместе с уходом Василия Макаровича закончилась и ее судьба.

Действительно ли внебрачная дочь Шукшиниа не дает согласия на экранизацию сочинений отца? Почему маленькую Лиду не раз собирались исключить из школы? Кто напророчил, что Лидия влюбится в талантливого режиссера, и почему она отказалась вытаскивать пьяного Шукшина из канавы? Говорили ли они о своих чувствах, и кто первый признался в любви?

О жизни до встречи со знаменитым писателем, актером и режиссером и об их счастливых годах жизни вместе, — в первом выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", а в следующем Федосеева-Шукшина расскажет, как училась жить заново после смерти любимого мужа.