Медведев и Ватутин проиграли на старте Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже стартовал очередной игровой день. В матчах первого круга на корты вышли два российских спортсмена – Даниил Медведев и Алексей Ватутин. И "сеяный" Даниил, и квалифай Алексей проиграли стартовые матчи в основной сетке.

У Медведева довольно высокое 12-е место "посева", но это не смутило его соперника – француза Пьера-Уга Эрбера. Уступив в первых двух сетах (4:6, 4:6), хозяин кортов выиграл две следующие партии – 6:3, 6:2. Однако на пятый сет россиянин собрался, начал его с брейка и, казалось, владеет инициативой. Но Эрбер оказался сильнее – 7:5.

С представителем Франции – Корентеном Муте, — играл и пробившийся в основную сетку турнира на кортах Roland Garros и Ватутин. Но он практически ничего не смог противопоставить сопернику – 4:6, 6:7, 4:6.