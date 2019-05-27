Медведь едва не растерзал докучавшего ему молодого человека на Камчатке

Печально могло бы закончиться близкое знакомство жителя Камчатки с отдыхавшим вдоль трассы молодым медведем — косолапый долго терпел, но в итоге бросился на человека. Друзья смельчака сняли на видео его поход в дикую природу.

Встреча, как уточняет издание "Кам 24", произошла в минувшие выходные в районе поселка Малка Елизовского района. Вдоль дороги "паслись" два молодых медведя, у которых и остановились приятели. Один из них, судя по всему, представил себя в контактном зоопарке и вплотную приблизился к хищнику, невзирая на предупреждения товарищей. Косолапый отступил, но стоило только молодому человеку повернуться к нему спиной, как тут же бросился в атаку.

Начинающий "натуралист" под крики приятелей запрыгнул в салон машины и тем самым избежал травм. Водитель поспешил уехать с места, пока вставший на задние лапы зверь не надумал заняться его автомобилем.