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27 мая 201916:30

Баскетболист Марчюленис стал депутатом Европарламента от Литвы

eurohoops.net

Знаменитый литовский и советский баскетболист Шарунас Марчюленис после завершения спортивной карьеры пошел в политику и на выборах в Европейский парламент баллотировался от Литвы от партии "Союза крестьян и зеленых Литвы". В итоге олимпийский чемпион 1988 года стал депутатом.

От Литвы в Европарламент избирались 11 человек, а всего кандидатов было 16, сообщает Eurohoops. Марчюленис набрал 32591 голос и стал депутатом законодательного органа Старого Света.

Клубная карьера во времена СССР прошла у Марчюлениса в "Статибе" (Вильнюс). В 1988 году в составе сборной он стал олимпийским чемпионом, после чего уехал играть в заокеанскую НБА, где выступал до 1997 года. В 2014 году литовец был включен в Зал славы Лиги в американском Спрингфилде.

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