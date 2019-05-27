Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Оно касается противозаконного захвата им судебной власти.

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам: государственная измена, отмывание средств, злоупотребление служебным положением, легализация в офшорах преступных доходов и неуплата налогов. "Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти", — сообщает Портнов.

По словам юриста, также имеются еще десятки подготовленных заявлений. В ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы, подготовке ходатайств, жалоб и других документов в рамках уже четырех зарегистрированных уголовных производств.

Госизмена со стороны Порошенко, по заявлению Портного, совершена в том отношении, что бывший президент послал украинских моряков в Керченский пролив. Также экс-глава государства легализовал преступные доходы в размере 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Третье уголовное дело касается незаконного завладения телеканалом "Прямой".