Красная ветка станет длиннее на пять станций: "Ольховая" почти готова

Считанные недели остались до запуска новых станций Сокольнической линии метро. На некоторых степень готовности уже оценивают уже в 99 процентов. Этот участок красной ветки поможет разгрузить соседние линии, а также автомобильные дороги юго-западного направления.

Вестибюль станции "Ольховая" по задумке архитекторов напоминает бумажный самолет. Это единственное метро в Москве, которое оформили в стиле оригами. Все основные работы уже завершены. Теперь метрополитен принимает оборудование и помещения. Через несколько дней здесь пустят первый тестовый поезд.

"Строительная готовность объектов 95-98 процентов. Это первое наземное метро, которое мы сделали в закрытом контуре, оно хоть у нас и наземное, но оно полностью накрыто крышей, звукоизоляционными панелями, то есть закрыто от снега и дождя", — рассказывает Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики.

Красная ветка станет длиннее на пять станций. Через месяц вместе с "Ольховой" заработают еще одна наземная станция "Филатов луг" и две подземные — "Прокшино" и "Коммунарка". А к 2022 году к ним присоединится "Новомосковская". Таким образом Сокольническая линия дотянется до деревни Потапово и разгрузит Бутовскую линию, Солнцевскую ветку метро, а также дороги калужского и киевского направлений.

Строительство идет по уникальной для Москвы технологии. По обе стороны метро возводят двухкилометровый автомобильный тоннель под Калужским шоссе. Здесь, в том числе, поедут автобусы. Они будут доставлять пассажиров к новым станциям. Аналогов такому кластеру нет.

"Все системы жизнеобеспечения не зависят друг от друга. В случае, не дай Бог, аварии в автодорожном тоннеле, станция будет работать в автономном режиме. Если на станции, не дай Бог какая-то ЧС, то тоннель будет работать в своем режиме", — объясняет Федор Арефьев, заместитель управляющего проекта по строительству метро.

Одна из основных задач теперь — благоустроить территорию вокруг строящихся станций, а также создать пешеходные зоны и подъездные дороги. Для автомобилистов откроют перехватывающие парковки на рекордные 4 тысячи мест.