Из-за пастушьего костра в Забайкалье сгорело 600 га леса

В Забайкалье пастуха будут судить за костер, в результате которого выгорело шестьсот гектаров леса. Об этом сообщает ГТРК "Чита".

Крупным возгоранием в лесном массиве недалеко от села Урлук в Красночикойском районе полиция занималась целые сутки. В результате следственных действий удалось выяснить, что виновником ЧС оказался мужчина сорока трех лет, пасший скот в этом районе. Как пояснил задержанный, он хотел разогреть себе пищу и для этого разжег в поле костер. Ветер способствовал быстрому распространению огня, пастуху не удалось остановить его.

Сейчас все материалы расследования собраны. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.