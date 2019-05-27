27 мая 201917:38
Из-за пастушьего костра в Забайкалье сгорело 600 га леса
В Забайкалье пастуха будут судить за костер, в результате которого выгорело шестьсот гектаров леса. Об этом сообщает ГТРК "Чита".
Крупным возгоранием в лесном массиве недалеко от села Урлук в Красночикойском районе полиция занималась целые сутки. В результате следственных действий удалось выяснить, что виновником ЧС оказался мужчина сорока трех лет, пасший скот в этом районе. Как пояснил задержанный, он хотел разогреть себе пищу и для этого разжег в поле костер. Ветер способствовал быстрому распространению огня, пастуху не удалось остановить его.
Сейчас все материалы расследования собраны. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Резня в ставропольской газете
- Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству
- В Хакасии чиновник напал на журналиста
- В одесской колонии заключенные подняли бунт
- В ракету-носитель "Союз" ударила молния
Самое читаемое
-
В Москву идет аномальная жара
- Министра уволили после выступления детского ансамбля
- Радикалы из Астрахани планировали устроить в России переворот
- Китай нашел оружие для борьбы с США
- На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Почему 2019 год так похож на предыдущий и стоит ли ждать обвала?
- 10 компаний, которые заменяют людей роботами
- Сможет ли отставка Мэй спасти фунт?
- Ведущие мировые экономисты о грядущем кризисе и способах его избежать
- Коломойский призывает отказаться от помощи МВФ
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
28 минут назад
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
1 час назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния
4 часа назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву
3 часа назад
"Машина времени" проехала полвека
2 часа назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами
7 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"
4 часа назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез
10 часов назад
В Москве резко подорожало ОСАГО
58 минут назад
В Финском заливе серфер попал под "Метеор"
1 час назад
"Чернобыль": что американцы наврали в сериале
1 час назад
Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото
2 часа назад
На берегу Москвы-реки нашли череп
2 часа назад
Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку
2 часа назад
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации
3 часа назад
Американские военные хотят купить российские патроны
4 часа назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ
4 часа назад
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
5 часов назад
Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист
5 часов назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
6 часов назад
ВОЗ признала игроманию болезнью
6 часов назад
Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым
6 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
6 часов назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции
7 часов назад