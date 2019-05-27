При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

Российские туристы должны быть готовы к тому, что при въезде в Китай и даже при транзитном путешествии через международные аэропорты миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда в страну, а также к тому, что их могут попросить показать содержимое мобильных телефонов.

Как предупредило наших граждан Генконсульство России в Гуанчжоу, для этого будут проводиться индивидуальные собеседования.

Проверке могут подвергнуться не только переписка в популярных мессенджерах и приложениях, но и видео- и фотоматериалы, а также электронные документы.

Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".

Если же миграционная служба обнаружит, что не совпадают виза и реальная цель въезда, то такого туриста отправят в спецпомещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании.

При этом питание такому нарушителю предоставят лишь один раз, и он будет там содержаться до ближайшего обратного рейса.