Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

В понедельник нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем​​​, передает РИА Новости.

За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов. Вотум поддержали Социал-демократическая партия Австрии (52 депутата), Австрийская партия свободы (51 депутат) и партия JETZT (семь депутатов).

Канцлер и правительство останутся у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей. После чего Ван дер Беллен должен будет определить нового главу правительства и его членов.

С 1945 года это первый случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

Оппозиция подняла вопрос о вотуме недоверия Курцу на фоне правительственного кризиса в стране, который произошел после скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку, Курц отказался продолжить работу в правительственной коалиции с АПС, объявив досрочные парламентские выборы.

Недовольство оппозиции вызвало назначение Курцем на посты ушедших министров экспертов и представителей своей партии.