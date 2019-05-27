Мама грудничка посреди улицы порезала ножом мужчину за отказ вернуть вещи

Кровавая семейная драма разыгралась в понедельник на глазах у жителей Сызрани — посреди улицы выясняли отношения мужчина и вооруженная ножом молодая мама. До серьезных травм дело не дошло, но порезать своего противника женщине все же удалось. Противостояние сняли на видео очевидцы, которые не рискнули вмешиваться в конфликт.

Эти кадры были сделаны проспекте 50 лет Октября, у входа в торговый центр "Орион". Женщина отбивалась от пытавшегося с ней поговорить мужчины с помощью ножа. Она сделала несколько замахов, но он увернулся, однако стоило только ему пойти в атаку, как лезвие тут же полоснуло по голове.

"Верни мне мои вещи и деньги! Я с ребенком, я его грудью кормлю, у меня денег нет!" — требовала молодая мама, в то время как пострадавший зажимал рукой кровоточащую рану. Свою злость она срывала на принадлежащей мужчине легковушке.

Расплаты — вещей и денег — женщина так и не дождалась, а потому быстро покинула место. Инцидентом уже заинтересовались полицейские.