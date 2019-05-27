Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

По предварительной версии, кран мог рухнуть из-за сильного ветра.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами ЧП, конструкция задела несколько жилых домов.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.