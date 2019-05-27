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27 мая 201918:01

Одноклассники и ВКонтакте запустили турнир для создателей мобильных игр

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники запустили совместный турнир для разработчиков мобильных HTML5-игр – Games Cup 2019. Участники поборются за трафик для своих проектов на игровых платформах ОК и ВК, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей.

Масштабный турнир стал продолжением прошлогоднего конкурса Одноклассников OK Instant Games Cup и будет проводиться в рамках линейки IT чемпионатов Mail.ru Group. Компании-организаторы планируют не только привлечь новые игровые проекты, но и увеличить охват конкурса, расширить сообщество создателей мобильных HTML5-игр и сформировать единую экосистему для всех его участников.

Как и на прошлом конкурсе, разработчики игр могут подать заявку в две категории: PRO для опытных студий и разработчиков и New Star для независимых и начинающих создателей игр. Чтобы стать участником турнира, нужно подать заявку на официальном сайте www.gamescup.ru c 27 мая до 27 сентября и приложить ссылку на игру, загруженную на одну из двух игровых платформ организаторов. Разработчики в номинации New Star могут вместо ссылки на игру приложить эскизы и текстовые описания игровой механики.

В категории PRO игра-победитель получит трафик на 1 миллион установок на любой из двух игровых платформ, за второе и третье место участники получат 600 000 и 400 000 установок или просмотров соответственно. В этой категории могут участвовать те игры, которые ранее не публиковались на платформах ОК и ВК. При этом разработчики могут адаптировать для конкурса игры, уже опубликованные на других платформах.

Победитель категории New Star получит сертификат на 600 000 рублей, а занявшие второе и третье места — на 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Побороться за эти призы могут разработчики, которые никогда ранее не публиковали свои HTML5-проекты на игровых платформах.

Помимо основных номинаций, участники смогут побороться за специальные призы. 300 000 рублей от ОК получит игра с наиболее интересными и эффективными социальными механиками. Образовательный портал GeekBrains подарит трем участникам сертификаты на обучающий курс по созданию HTML5-игр, созданный совместно с ВКонтакте и Одноклассниками.

Победители и призеры будут названы 4 октября.

Полные условия турнира можно посмотреть на официальном сайте www.gamescup.ru

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