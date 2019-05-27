Виновные в жестоком нападении на блокадницу задержаны

В Петербурге удалось задержать двух мужчин, которые подозреваются в нападении и ограблении пожилой женщины-блокадницы. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как выяснилось, 85-летняя женщина сама впустила грабителей в квартиру — мужчины представились сантехниками. Преступникам удалось похитить деньги и ценные вещи. После ограбления они избили старушку. Сейчас она в больнице с серьезными травмами.

Вычислить напавших удалось благодаря камере видеонаблюдений в парадной. Арестованные были пойманы, возбуждено уголовное дело. Один из задержанных уже признал вину, объяснив, что был в тот день пьян.