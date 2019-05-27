Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.

27-летний Галлямов отказался от дачи показаний, но, по утверждению следствия, вина его полностью подтверждается доказательствами.

Сын бывшего министра спорта Московской области и бывшего сенатора Амира Галлямова сбил полицейского, находясь в состоянии наркотического опьянения. В суде огласили протокол, в котором молодой человек признался, что в день ДТП принял один грамм кокаина. Признаки наркотического опьянения выявила и экспертиза, но окончательные результаты предоставят только через неделю.

Галлямов признал, что виноват и сожалеет, "что так получилось".

Молодой человек сбил инспектора ГИБДД в ночь на воскресенье во время погони. Полицейский получил перелом голени.